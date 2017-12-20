У США і РФ різні підходи до миротворців на Донбасі – Держдеп США

Питання введення в Україну миротворчої місії розглядається серйозно, але у США та РФ як і раніше різні підходи до цього.

Про це заявила представник Держдепу Хізер Нойерт, повідомляє "Інтерфакс-Україна"

"Це питання, яке ми все ще обговорюємо. У нас є деякі побоювання з приводу того, як це буде працювати. Росія наполягає на одному, ми наполягаємо на іншому. Але ми як і раніше серйозно розглядаємо (це питання)", - сказала вона.

Нойерт заявила про ескалацію насильства на сході України, джерелом чого є "Росія і підконтрольні їй особи".

"США закликають Росію покласти край нападам на сході України, вивести свої сили і важке озброєння з суверенної території України і узгодити міцну миротворчу місію ООН", - заявила вона.

Нойерт нагадала, що "підтримувані Росією сили" обстріляли селище Новолуганське, в результаті чого постраждали 8 мирних жителів і були зруйновані будинки.

Крім того, відновилися сутички біля водоочисної станції в Донецьку, де знаходяться хімікати, в тому числі отруйний газ хлорин, що, за словами Нойерт, "може мати катастрофічні наслідки".

Як відомо, спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив, що Росія має вивести свої сили з Донбасу, щоб миротворці ООН зайшли на цю територію.

Крім того він заявив, що з бойовиками "Л/ДНР" не треба погоджувати розгортання миротворчої місії на Донбасі.

Пізніше глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав миротворців ООН "окупаційними силами" та заявив, що пропозиція спецпредставника США про місію ООН суперечить зусиллям, що вживаються в нормандському форматі.

На підсумковій прес-конференції президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не проти миротворчої місії ООН на всій території окупованого Донбасу, але Київ має домовлятися про це з бойовиками.

Глава МЗС України Павло Клімкін у свою чергу наголосив, що Україна продовжить просувати ініціативу введення миротворчої місії ООН на Донбасі після закінчення наприкінці грудня дворічного мандата тимчасового члена Ради безпеки ООН.

У грудні ватажок ОРДО Олександр Захарченко заявив, що миротворча місія ООН повинна буде погоджувати свої пересування з представниками бойовиків.