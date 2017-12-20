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Катерина Загорій погрожує Димінському судом

Середа, 20 грудня 2017, 14:38
Катерина Загорій погрожує Димінському судом

Медіа-експерт, екс-член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, Катерина Загорій наголошує, що інформація, що була розповсюджена телеканалом ZIK про нібито спробу рейдерського захоплення є вигадкою та наклепом.

Про це вона сказала у коментарі "Українській правді".

"Наша зустріч відбулась за пропозицією Петра Димінського в місті Афіни (Греція) після ознайомлення з документами, які особисто приніс в наш офіс представник телеканалу ZIK", – зазначає Загорій.

На її думку, Димінський свідомо маніпулює ситуацією через небажання відповідати за скоєне.

"Жодних протиправних дій ані я, ані мій чоловік не вчиняли. Ніяких вимог, а тим більше від Адміністрації президента України Петру Димінському ми не висували", – наголосила Загорій.

"Оскільки йому це достовірно відомо, я звертаюсь особисто до Димінського із закликом самому спростувати цей наклеп. В іншому разі мною буде вжито заходів щодо захисту нашої честі та гідності", – резюмує вона.

Як відомо, 15 грудня керівництво телеканалу ZIK вийшло із заявою, що оголошення підозри Димінському, пов'язане з тим, що він відповів відмовою на пропозицію "віддати телеканал в управління на 3 роки".

ZIK заявив, що з такою пропозицією нещодавно до львівського бізнесмена, який зараз перебуває за кордоном, звернулися від імені Адміністрації президента народний депутат Блоку Петра Порошенка Гліб Загорій з дружиною Катериною.

Катерина Загорій заявила, що разом із чоловіком цікавилася телеканалом ZIK у власних інтересах, а Адміністрація президента не має до цього жодного стосунку.

Як повідомлялося, Національна поліція оголосила президента ФК "Карпати", бізнесмена Петра Димінського, якого підозрюють у скоєнні смертельної ДТП, в національний розшук.

Валентина Романенко, УП
Теми: ДТПЛьвівщина
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