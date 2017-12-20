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Екатерина Загорий грозит Дыминскому судом

Среда, 20 декабря 2017, 14:38
Екатерина Загорий грозит Дыминскому судом

Медиа-эксперт, экс-член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, Екатерина Загорий отмечает, что информация, которая была распространена телеканалом ZIK о якобы попытке рейдерского захвата является вымыслом и клеветой.

Об этом она сказала в комментарии "Украинской правде".

"Наша встреча состоялась по предложению Петра Дыминского в городе Афины (Греция) после ознакомления с документами, которые лично принес в наш офис представитель телеканала ZIK", – отмечает Загорий.

По ее мнению, Дыминский сознательно манипулирует ситуацией из-за нежелания отвечать за содеянное.

"Никаких противоправных действий ни я, ни мой муж не совершали. Никаких требований, а тем более от Администрации президента Украины Петру Дыминскому мы не выдвигали", – отметила Загорий.

"Поскольку ему это достоверно известно, я обращаюсь лично к Дыминскому с призывом самому опровергнуть эту клевету. Иначе мной будут приняты меры по защите нашей чести и достоинства", – резюмирует она.

Как известно, 15 декабря руководство телеканала ZIK вышло с заявлением, что объявление подозрения Дыминскому, связано с тем, что он ответил отказом на предложение "отдать телеканал в управление на 3 года".

ZIK заявил, что с таким предложением недавно к львовскому бизнесмену, который сейчас находится за границей, обратились от имени Администрации президента народный депутат Блока Петра Порошенко Глеб Загорий с женой Екатериной.

Екатерина Загорий заявила, что вместе с мужем интересовалась телеканалом ZIK в собственных интересах, а Администрация президента не имеет к этому никакого отношения.

Как сообщалось, Национальная полиция объявила президента ФК "Карпаты", бизнесмена Петра Дыминского, которого подозревают в совершении смертельного ДТП, в национальный розыск.

Валентина Романенко, УП

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Темы: ДТПЛьвовщина
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