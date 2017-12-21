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ЗМІ: США розглядають варіанти удару по КНДР

Четвер, 21 грудня 2017, 06:37

США розробляють плани військового удару по Північній Кореї, щоб зупинити її програму ядерної зброї.

Про це, посилаючись на джерела, пише The Telegraph.

Білий дім різко активізував підготовку до військового рішення в останні місяці на тлі побоювань, що дипломатія не працює, повідомили джерела.

Один з варіантів - знищення полігону для запуску, перш ніж він буде використаний режимом для нового випробування ракети. Також удар може бути націлений на склади зброї.

Таким чином військові сподіваються показати Кім Чен Ину, що США не жартують, вимагаючи зупинити подальшу розробку ядерної зброї в КНДР, а також запустити переговорний процес, пише видання.

Інформацію про підготовку військового рішення підтвердили виданню три джерела - дві колишніх посадових особи США і один співробітник в діючій адміністрації.

Як відомо, 28 листопада Північна Корея заявила про успішне випробування міжконтинентальної ракети Hwasong-15.

Міжконтинентальна балістична ракета ракета Hwasong-15 піднялась на висоту 4475 км і пролетіла 950 км.

У КНДР заявили, що це найпотужніша ракета і вона може досягнути усієї території США.

КНДР неодноразово погрожувала запустити ракети в напрямку США.

У відповідь на ці та інші погрози президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий до будь-якого сценарію розвитку подій.

Міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що міжконтинентальні балістичні ракети КНДР поки не несуть загрози для країни.

Теми: КНДРСШАядерна зброя
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