СМИ: США рассматривают варианты удара по КНДР

США разрабатывают планы военного удара по Северной Корее, чтобы остановить ее программу ядерного оружия.

Об этом, ссылаясь на источники, пишет The Telegraph.

Белый дом резко активизировал подготовку к военному решению в последние месяцы на фоне опасений, что дипломатия не работает, сообщили источники.

Один из вариантов - уничтожение полигона для запуска, прежде чем он будет использован режимом для нового испытания ракеты. Также удар может быть нацелен на склады оружия.

Таким образом военные надеются показать Ким Чен Ыну, что США не шутят, требуя остановить дальнейшую разработку ядерного оружия в КНДР, а также запустит переговорный процесс, пишет издание.

Информацию о подготовке военного решения подтвердили изданию три источника - два бывших должностных лица США и один сотрудник в действующей администрации.

Как известно, 28 ноября Северная Корея заявила об успешном испытании межконтинентальной ракеты Hwasong-15.

Межконтинентальная баллистическая ракета ракета Hwasong-15 поднялась на высоту 4475 км и пролетела 950 км.

В КНДР заявили, что это самая мощная ракета и она может достичь всей территории США.

КНДР неоднокартно грозила запустить ракеты в направлении территории США.

В ответ на эти и другие угрозы президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов к любому сценарию развития событий.

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что межконтинентальные баллистические ракеты КНДР пока не несут угрозы для страны.