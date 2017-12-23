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Чалий: США остаточно визначилися щодо зброї для України

Субота, 23 грудня 2017, 11:54
Чалий: США остаточно визначилися щодо зброї для України

Сполучені Штати визначилися, що Україна має право на закупівлю і отримання оборонних озброєнь, в тому числі летальних. 

Про це після повідомлень про те, до США нададуть Україні "посилені оборонні можливості", заявив посол України у США Валерій Чалий. 

"Наші стратегічні партнери - США - остаточно визначилися: Україна, як суверенна країна, має легітимне право на закупівлю і отримання оборонних озброєнь, в тому числі летальних. Це - справедливий і правильний крок з точки зору наближення миру. Слабкість провокує агресора. Сила - його стримує і примушує до миру", - зазначив дипломат.

Він додав, що таке рішення Сполучених Штатів матиме "довгостроковий вплив не тільки на розвиток стратегічного партнерства України та США, але й на забезпечення безпеки в Європі". 

Як відомо, президент США Дональд Трамп оголосить про схвалення ним плану продажу протитанкових ракет Україні, повідомив американський телеканал ABC News з посиланням на співрозмовника у Держдепі.

Загальна вартість оборонного пакету складе 47 млн ​​доларів. Він буде включати 210 протитанкових ракет і 35 пускових установок.

Україна передавала США весь перелік озброєння, який би хотіла отримати. Йдеться про надання засобів повітряної розвідки, протитанкових систем, системи РЕБ.

Раніше повідомлялося, що Держдеп  схвалив комерційну ліцензію, що дозволяє експорт снайперських систем Model M107A1, боєприпасів і пов'язаних з ними комплектуючих і аксесуарів в Україні на суму 41,5 млн. дол. США.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков встиг пригрозити кровопролиттям на Донбасі у разі поставки летальної зброї з США до України.

Українська правда 

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Теми: СШАДонбасзброя
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