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Маккейн: Надання летальної оборонної зброї не суперечить миру в Україні

Субота, 23 грудня 2017, 18:51

Американський сенатор Джон Маккейн вважає, що надання Україні летальної оборонної зброї не суперечить мирному врегулюванню конфлікту на Донбасі.

Про це повідомили на сайті Маккейна.

"Повідомлення про рішення президента Трампа про надання Україні протитанкових комплексів Javelin є ще одним важливим кроком у правильному напрямку та надає сильний сигнал про те, що Сполучені Штати підтримуватимуть своїх союзників та партнерів, бо вони борються за захист свого суверенітету та територіальної цілісності", - зазначив Маккейн.

Він також вважає, що Україні вже давно потрібно було надати таку зброю.

"Забезпечення Україні можливостей, необхідних для стримування і захисту від подальшої російської агресії, сприятиме створенню більш стабільним умовам безпеки, необхідних для мирного врегулювання цього конфлікту", - вважає політик.

Окрім того, він підкреслив, що "надання Україні оборонної летальної допомоги не суперечить миру в Україні - це важливо для його досягнення".

Як відомо, в Державному департаменті США повідомили, що США нададуть Україні "посилені оборонні можливості".

Президент Петро Порошенко зазначив, що рішення США про надання Україні летальної оборонної зброї - "принципове і довгоочікуване рішення" та "гідна відповідь на продовження окупації Росією української території".

У Росії заявили, що постачання озброєння Україні загрожують зривом процесу мирного врегулювання і заважають виконанню мінських домовленостей.

Українська правда

Теми: СШАзброяУкраїнаРосіявійна
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