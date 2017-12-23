Маккейн: Предоставление оборонного оружия не противоречит миру в Украине

Американский сенатор Джон Маккейн считает, что предоставление Украине летального оборонного оружия не противоречит мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом сообщили на сайте Маккейна.

"Сообщение о решении президента Трампа о предоставлении Украине противотанковых комплексов Javelin является еще одним важным шагом в правильном направлении и дает сильный сигнал о том, что Соединенные Штаты будут поддерживать своих союзников и партнеров, потому что они борются за защиту своего суверенитета и территориальной целостности", - отметил Маккейн.

Он также считает, что Украине уже давно нужно было предоставить такое оружие.

"Обеспечение Украине возможностей, необходимых для сдерживания и защиты от дальнейшей российской агрессии, будет способствовать созданию более стабильным условиям безопасности, необходимых для мирного урегулирования этого конфликта", - считает политик.

Кроме того, он подчеркнул, что "предоставление Украине оборонной летальной помощи не противоречит миру в Украине - это важно для его достижения".

Как известно, в Государственном департаменте США сообщили, что США предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности".

Президент Петр Порошенко отметил, что решение США о предоставлении Украине летального оборонительного оружия - "принципиальное и долгожданное решение" и "достойный ответ на продолжение оккупации Россией украинской территории".

В России заявили, что поставки вооружения Украине угрожают срывом процесса мирного урегулирования и мешают выполнению минских договоренностей.

Украинская правда