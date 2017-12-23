Порошенко: Отримаємо летальну зброю спокійно, без зайвого галасу

Рішення США про надання Україні летальної оборонної зброї - "принципове і довгоочікуване рішення" та "гідна відповідь на продовження окупації Росією української території".

Про це ввечері 23 грудня заявив президент Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook, коментуючи рішення Держдепу США щодо надання Україні "посилених оборонних можливостей".

"Як і домовлялися з президентом Дональдом Трампом, без зайвого галасу, спокійно, Україна отримає летальну оборонну зброю зі США. Це принципове та довгоочікуване рішення Американської адміністрації було підтверджено під час моєї вчорашньої розмови з Держсекретарем Рексом Тіллерсоном", - зазначив Порошенко.

Він додав, що ця зброя у руках українських воїнів "не для наступу, а для рішучої відсічі агресору, захисту українських воїнів та мирного населення, а також ефективної самооборони відповідно до ст.51 Статуту ООН".

"Це також трансатлантичне щеплення від російського вірусу агресії. ... Такий крок в тандемі з посиленням санкцій проти Росії - гідна відповідь на продовження окупації української території, невиконання Москвою своїх зобов’язань, та продовження накачування Донбасу важкою зброєю", - заявив президент України.

Він також подякував Трампу "за лідерство, чітку позицію наших американських друзів та рішучу двопартійну підтримку України".

Як відомо, президент США Дональд Трамп оголосить про схвалення ним плану продажу протитанкових ракет Україні, повідомив американський телеканал ABC News з посиланням на співрозмовника у Держдепі.

Загальна вартість оборонного пакету складе 47 млн ​​доларів. Він буде включати 210 протитанкових ракет і 35 пускових установок.

Заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін заявив, що плани США щодо постачання озброєння Україні загрожують зривом процесу мирного врегулювання і заважають виконанню мінських домовленостей.

Раніше Україна передавала США весь перелік озброєння, який би хотіла отримати. Йдеться про надання засобів повітряної розвідки, протитанкових систем, системи РЕБ.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков встиг пригрозити кровопролиттям на Донбасі у разі поставки летальної зброї з США до України.

7 грудня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що російських офіцерів у СЦКК на Донбасі поставили у "нестерпні умови". 19 грудня російські офіцери зі складу СЦКК повернулися до Росії.

Президент Петро Порошенко у свою чергу заявив, що небезпека ескалації з боку агресора зростає, але Україна готова до будь-якого сценарію.