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У Росії розповіли, на яких умовах повернуться в СЦКК

Субота, 23 грудня 2017, 21:12
У Росії розповіли, на яких умовах повернуться в СЦКК
РИА Новости, Володимир Федоренко

У Росії заявили, що для повернення російських офіцерів в Спільний центр з контролю і координації Україні потрібно "припинити провокації" стосовно російських військових.

Про це сказав голова комітету Держдуми Росії з міжнародних справ Леонід Слуцький, передають "РИА Новости".

"Для повернення російських військових в Спільний центр з контролю і координації режиму припинення вогню на Донбасі необхідне виконання Києвом всіх умов, серед яких насамперед припинення провокацій стосовно наших офіцерів", - заявив Слуцький.

"І тут також, крім голих закликів, Заходу, очевидно, потрібно домагатися реального виконання від української влади своїх зобов'язань щодо Мінських угод", - додав він.

Як відомо, 14 грудня спостерігачам місії ОБСЄ передали лист від Міноборони РФ з повідомленням про те, що Росія збирається відкликати з території України офіцерів своїх Збройних сил з СЦКК.

19 грудня російські офіцери зі складу СЦКК повернулися до Росії.

Лунали припущення, що це свідчить про намір Росії поглибити збройний конфлікт. Зокрема, загострення на Донбасі не виключав спецпредставник Держдепу США у справах України Курт Волкер.

Повернути своїх офіцерів в СЦКК Росію закликали у Франції, Німеччині та Польщі.

Теми: РосіявійнаДонбас
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