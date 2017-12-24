На католицьке Різдво бойовики планують випробовувати вибухівку біля Макіївки

25 грудня у день святкування католицького Різдва бойовики ОРДО планують випробовувати вибухові речовини на території "Державного Макіївського науково-дослідного інституту з безпеки робіт у гірничій промисловості".

Про це заявили ввечері 24 грудня у прес-центрі штабу АТО.

"Приблизно з 9:00 до 15:00 на вказаному об’єкті може статися потужний вибух. В робочий час можуть постраждати цивільні – працівники підприємства, які змушені з об’єктивних причин залишатися на тимчасово окупованих територіях", - заявили у штабі.

Як відомо, раніше у штабі АТО заявили, що 24 грудня попри домовленості про припинення вогня на час святкових днів, бойовики ведуть провокаційні обстріли, зокрема на Донецькому напрямку.

23 грудня бойовики 3 рази порушили перемир'я, внаслідок обстрілів 1 боєць ЗСУ загинув.

Українська правда