На католическое Рождество боевики планируют испытать взрывчатку возле Макеевки

25 декабря в день празднования католического Рождества боевики ОРДО планируют испытывать взрывчатые вещества на территории "Государственного Макеевского научно-исследовательского института по безопасности работ в горной промышленности".

Об этом заявили вечером 24 декабря в пресс-центре штаба АТО.

"Примерно с 9:00 до 15:00 на указанном объекте может произойти мощный взрыв. В рабочее время могут пострадать гражданские - работники предприятия, которые вынуждены по объективным причинам оставаться на временно оккупированных территориях", - заявили в штабе.

Как известно, ранее в штабе АТО заявили, что 24 декабря несмотря на договоренности о прекращении огня в праздничные дни, боевики ведут провокационные обстрелы, в частности на Донецком направлении.

23 декабря боевики 3 раза нарушили перемирие, в результате обстрелов 1 боец ​​ВСУ погиб.

Украинская правда