"Батьківщина" заявила про перемогу в чотирьох об’єднаних громадах

Партія "Батьківщина" заявила, що її кандидати стануть головами в чотирьох об’єднаних територіальних громадах.

Про це пише прес-служба партії.

"Висуванці від "Батьківщини" отримують перемогу на виборах голів ОТГ у Рівненській, Полтавській, Одеській та Черкаській областях", - йдеться у повідомленні.

Так, зазначається, що у Полтавській області на виборах голови Козельщинської селищної ОТГ попередньо лідирує Олександр Троцький, на Одещині у Мологівській сільській ОТГ - Олег Німачук, у Черкаській області Буцької селищної ОТГ - Сергій Залізняк.

Загалом "Батьківщина" висунула 998 кандидатів в депутати та 22 кандидати на голову об’єднаних громад.

Як відомо, 24 грудня в Україні тривали вибори у 51 об'єднаній територіальній громаді в 17 областях.

Поліція відкрила кримінальні провадження за 10 фактами порушень під час виборчого процесу на виборах в ОТГ.

Також на виборчу дільницю в селещі Лиманка Одеської області прибула слідчо-оперативна група, яка затримала трьох осіб.

За інформацією партії "Батьківщина", середня явка виборців склала 55%.

Партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" стверджує, що її кандидати отримають більше половини посад голів окремих територіальних громад.