"Батькивщина" заявила о победе в четырех объединенных громадах

Партия "Батькивщина" заявила, что ее кандидаты станут головами в четырех объединенных территориальных громадах.

Об этом пишет пресс-служба партии.

"Выдвиженцы от "Батькивщины" одерживают победу на выборах глав ОТГ в Ровенской, Полтавской, Одесской и Черкасской областях", - говорится в сообщении.

Так, отмечается, что в Полтавской области на выборах главы Козельщинской поселковой ОТГ предварительно лидирует Александр Троцкий, в Одесской области в Мологивськой сельской ОТГ - Олег Нимачук, в Черкасской области Буцкой поселковой ОТГ - Сергей Зализняк.

Всего "Батькивщина" выдвинула 998 кандидатов в депутаты и 22 кандидата на голову объединенных громад.

Как известно, 24 декабря в Украине проходили выборы в 51 объединенной территориальной громаде в 17 областях.

Полиция открыла уголовные производства по 10 фактам нарушений во время избирательного процесса на выборах в ОТГ.

Также на избирательный участок в поселке Лиманка Одесской области прибыла следственно-оперативная группа, которая задержала трех человек.

По информации партии "Батькивщина", средняя явка избирателей составила 55%.

Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" утверждает, что ее кандидаты получат больше половины должностей председателей отдельных территориальных громад.