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БПП каже, що перемогла на виборах у 51 об’єднаній громаді

Неділя, 24 грудня 2017, 22:01

Партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" стверджує, що її кандидати отримають більше половини посад голів окремих територіальних громад на виборах 24 грудня.

Про це партія заявила у Facebook.

"За результатами попереднього підрахунку голосів, проведеного партійними штабами, понад 50 відсотків кандидатів на посади голів ОТГ, які лідирують за попередніми результатами, - висуванці, члени партії або кандидати, які йшли за підтримки партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність", - йдеться у повідомленні.

У БПП стверджують, що найбільшу підтримку отримали у Дніпропетровській, Львівській та Миколаївській областях.

Як відомо, 24 грудня в Україні тривали вибори у 51 об'єднаній територіальній громаді в 17 областях.

Поліція відкрила кримінальні провадження за 10 фактами порушень під час виборчого процесу на виборах в ОТГ.

Також на виборчу дільницю в селещі Лиманка Одеської області прибула слідчо-оперативна група, яка затримала трьох осіб.

Окрім того, за інформацією партії "Батьківщина", середня явка виборців склала 55%.

"Українська правда" у Threads

Теми: БППвибори
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