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Сутки в АТО: боевики продолжают срывать "Рождественское перемирие"

Вторник, 26 декабря 2017, 05:26
Сутки в АТО: боевики продолжают срывать Рождественское перемирие

За прошедшие сутки, 25 декабря, боевики нарушили договоренности о прекращении огня на линии разграничения и обстреляли укрепления сил АТО в районе н.п. Павлополь и Станицы Луганской.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Несмотря на взаимное соблюдение режима прекращения огня на протяжении всего вчерашнего дня, российско-оккупационные войска, в темное время суток, все же обратились к коварной провокации и совершили обстрел позиций Вооруженных Сил Украины из оружия, запрещенного Минскими договоренностями", - говорится в заявлении.

На Донецком направлении, около 19:00, российские наемники вели огонь по оборонным укреплениям сил АТО в районе населенного пункта Павлополь на Приазовье.

5 мин калибра 120-мм в сторону украинских позиций прилетели с временно оккупированного населенного пункта Сосновское.

На Луганском направлении из стрелкового оружия противник обстрелял наши опорные пункты у Станицы Луганской.

В районе населенного пункта Новгородское зафиксировано пролет вражеского БПЛА, запрещенного Минскими договоренностями.

"За прошедшие сутки российско-террористические войска 2 раза нарушили режим тишины. В результате вражеских обстрелов ни один наш защитник не пострадал", - отметили в штабе.

Режим прекращения огня в зоне АТО согласован на период новогодних и рождественских праздников с 00:00 23 декабря. Однако, несмотря на договоренности, боевики вели огонь по силам АТО, в результате чего среди бойцов ВСУ есть потери.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АТОДонбасс
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