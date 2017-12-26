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Глава Нацполіції: Вбивці Шеремета не встановлені

Вівторок, 26 грудня 2017, 12:03
Глава Нацполіції: Вбивці Шеремета не встановлені

Голова Національної поліції Сергій Князєв констатує відсутність підозрюваних у справі розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це він сказав на підсумковій прес-конференції 26 грудня, відповідаючи на запитання журналістів.

"На жаль, особи, які вчинили вбивство, не встановлені", – заявив він.

На уточнююче запитання, чи свідчить це про відсутність просування в справі, Князєв просто повторив свою відповідь.

Стосовно факту засекречення судових рішень у вказаній справі, Князєв зазначив, що відповідне рішення було ухвалено не лише в справі Шеремета, а й в низці інших розслідувань.

А зроблено це, за словами очільника поліції, "щоб правопорушники не розуміли, якими шляхами йде слідство".

Як відомо, журналіст і один з керівників "Української правди" Павло Шеремет  загинув від вибуху підкладної під автомобіль вибухівки вранці 20 липня 2016 року в центрі Києва.

Слідство схиляється до версії про професійні мотиви убивства, але ні організаторів, ні виконавців вибуху не встановило.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Справа Шереметаполіція
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