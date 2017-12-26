Глава Нацполиции: Убийцы Шеремета не установлены

Председатель Национальной полиции Сергей Князев констатирует отсутствие подозреваемых в деле расследования убийства журналиста Павла Шеремета.



Об этом он сказал на итоговой пресс-конференции 26 декабря, отвечая на вопросы журналистов.



"К сожалению, лица, совершившие убийство, не установлены", - заявил он.

На уточняющий вопрос, свидетельствует ли это об отсутствии продвижения в деле, Князев просто повторил свой ответ.



Относительно факта засекречивания судебных решений по указанному делу, Князев отметил, что соответствующее решение было принято не только в деле Шеремета, но и в ряде других расследований.



А сделано это, по словам главы полиции, "чтобы правонарушители не понимали, какими путями идет следствие".

Как известно, журналисту и одному из руководителей "Украинской правды" Павлу Шеремету подложили взрывчатку под автомобиль – он погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года в центре Киева.

Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.