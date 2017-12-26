Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Охорона суддів і рада експертів: з'явився закон про Антикорупційний суд

Вівторок, 26 грудня 2017, 18:27
Охорона суддів і рада експертів: з'явився закон про Антикорупційний суд

На сайті Верховної Ради з’явився текст президентського законопроекту про Вищий антикорупційний суд.

Про це свідчить інформація з офіційного сайту парламенту.

Зокрема у тексті законопроекту 7440 вказується, що на посаду судді Вищого антикорупційного суду претендент обирається на конкурсі, ним може бути призначений громадянин України у віці не менше ніж 35 років, зі стажем роботи на посаді судді не менш ніж 5 років, з науковим ступенем у сфері права чи пропрацювавши в науковій галузі щонайменше 7 років, з адвокатським досвідом.

Водночас не можуть бути призначені суддями Вищого антикорупційного суду ті, хто десять років до призначення працювали в силових структурах, обіймали політичні посади, вчиняли корупційні правопорушення тощо.

Президент у законопроекті пропонує Раді передбачити створення Громадської ради міжнародних експертів. 

Щодо її повноважень у тексті законопроекту сказано:

"Якщо Громадська рада міжнародних експертів у своєму вмотивованому висновку встановила, що кандидат на посаду судді Вищого антикорупційного суду не відповідає зазначеним у частині четвертій цієї статті критеріям, то Вища кваліфікаційна комісія суддів України може ухвалити рішення про підтвердження здатності такого кандидата на посаду судді здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді лише у разі, якщо таке рішення підтримано не менше ніж одинадцятьма її членами".

Тобто Громадська рада не матиме права ветувати кандидатури. 

Також пропонується дозволити Вищому антикорупційному суду розглядати справи, у яких збиток або предмет злочину становить понад 500 прожиткових мінімумів, а також передбачити цілодобову охорону для суддів Вищого антикорупційного суду.

Згідно з текстом законопроекту, закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

21 грудня Верховна Рада з третьої спроби проголосувала за відкликання депутатського законопроекту №6011 про створення Антикорупційного суду. За це проголосували 235 нардепів.

У НАБУ заявили про необхідність створення Вищого антикорупційного суду для ефективного притягнення до відповідальності корупціонерів.

Представник глави держави у Верховній Раді Ірина Луценко зазначила, що президент Петро Порошенко може внести до Верховної Ради законопроект про Антикорупційний суд вже в 2018 році.

Читайте також: "Антикорупційний суд: яких маніпуляцій чекати від президента"

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: корупціясудПорошенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
корупція
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
Одеський депутат із дружиною вкрали 24 млн на дитсадку та освітленні вулиць – СБУ
Затриманий на хабарі голова Тернопільської облради повернувся на роботу
Останні новини
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
Усі новини...
Реклама: