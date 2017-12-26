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МЗС РФ: Лавров і Тіллерсон обговорили Україну

Вівторок, 26 грудня 2017, 21:30

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і державний секретар США Рекс Тіллерсон в телефонній розмові обговорили конфлікт в Україні.

Про це повідомляє у вівторок МЗС РФ.

"Підтверджено важливість подальшого залучення двостороннього каналу консультацій на додаток до роботи Контактної групи і "нормандського формату", - повідомляє МЗС РФ.

Під час обговорення двосторонніх відносин Лавров і Тіллерсон домовилися активізувати діалог з актуальних проблем у сфері стратегічної стабільності і залишатися в тісному контакті, йдеться в повідомленні.

Як відомо, згідно з даними СБУ, на території окупованого Донбасу бойовики незаконно утримують 170 громадян України. При цьому бойовики підтверджують утримання лише 97 осіб, 74 з яких будуть звільнені 27 грудня.

25 грудня ватажок бойовиків ОРДО Олександр Захарченко заявив, що обмін полоненими відбудеться 27 грудня.

Кум президента РФ Володимира Путіна та переговорник від України у тристоронній контактній групі в Мінську Віктор Медведчук заявив, що обмін полонених відбудеться за раніше домовленою формулою "306 на 74".

Українська правда

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Теми: ЛавровСШАДонбас
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