Лавров и Тиллерсон обсудили Украину

Министра иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в телефонном разговоре обсудили конфликт в Украине.



Об этом сообщает во вторник МИД РФ.



"Подтверждена важность дальнейшего задействования двустороннего канала консультаций в дополнение к работе Контактной группы и "нормандского формата", - сообщает МИД РФ.



При обсуждении двусторонних отношений Лавров и Тиллерсон договорились активизировать диалог по актуальным проблемам в сфере стратегической стабильности и оставаться в тесном контакте, говорится в сообщении.



Как известно, согласно данным СБУ, на территории оккупированного Донбасса боевики незаконно удерживают 170 граждан Украины. При этом боевики подтверждают содержание только 97 человек, 74 из которых будут освобождены 27 декабря.

25 декабря главарь боевиков ОРДО Александр Захарченко заявил, что обмен пленными состоится 27 декабря.

Кум президента РФ Владимира Путина и переговорщик от Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Виктор Медведчук заявил, что обмен пленных состоится предварительно по оговоренной формуле "306 на 74".