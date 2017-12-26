Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Биометрический контроль россиян: в ГНС рассказали, как будут пускать крымчан

Вторник, 26 декабря 2017, 21:58
Биометрический контроль россиян: в ГНС рассказали, как будут пускать крымчан

Проверка биометрическим данных, вводящаяся на границе с 1 января, а не будет касаться граждан Украины, проживающих в Крыму.

Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, передают Крим.Реалиы.

"По ту сторону админграницы находятся наши граждане, они не являются субъектами действия этого решения. На полуострове могут находиться иностранцы, которые с контролируемой части Украины при наличии всех оснований направились в Крым. Поэтому здесь также устанавливаться устройства для биометрическим контроля, но на второй линии контроля. На первой линии в обязательном порядке проверка биометрический данных не будет осуществляться", - отметил он.

Спикер Госпогранслужбы также напомнил, что паспорта российского образца с регистрацией в Крыму не являются действительными.

"Это не документ, брать его во внимание мы не будем. Если это человек, например, из Москвы, незаконно попавший в Крым и который пытается попасть на материковую Украину, то он нарушил законодательство Украины, так как проехал через закрытые пункты пропуска. Такому гражданину мы можем запретить въезд, он не будет пропущен через админкордон ", - дополнил Слободян.

Как известно 1 сентября Петр Порошенко заявил, что 1 января 2018 года в Украине должен заработать система фиксации биометрических данных на пунктах пропуска через государственную границу - и граждане стран, которые составляют риски для Украины, должны пересекать границу по биометрическим паспортам или же у них будут брать биометрические данные на границе.

В тот же день Порошенко подписал решение СНБО об усилении контроля за въездом и выездом из Украины.

С 1 января 2018 правительство запустить систему биометрической верификации и идентификации лиц на границе и обеспечить ресурсы для фиксации биометрических данных.

Темы: Крымграницааннексия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Все новости...
Крым
В НАТО пока не видят признаков того, что судьба Крыма может решиться на переговорах
Из-за низкого спроса отели в оккупированном Крыму снизили цены для туристов до 40%
Россияне заявили, что на въезде в Крым застряли более 1300 авто
Последние новости
17:04
Фильм "20 дней в Мариуполе" номинирован на премию BAFTA в двух категориях
16:54
В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"
16:46
В Харьковской области заработала первая мобильная аптека: она будет доставлять лекарства в отдаленные села
16:43
"Дом был – хоть книги пиши. Посмотрите, кто погиб..." Татьяна Богуцкая о годе после гибели 17-летнего сына в Днепре
16:40
Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов
16:26
Дело Азарова передали в суд
16:26
Директора Днепровской оперы обвиняют в нападении на актера Черниговского театра
16:22
У Орбана заявили, что до соглашения с ЕС по помощи Украине еще далеко
16:15
Из-за кризиса в Красном море снизился экспорт украинского продовольствия - Сольский
16:08
Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты
Все новости...
Реклама: