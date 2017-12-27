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Луганські бойовики вже вивезли полонених для обміну

Середа, 27 грудня 2017, 08:09
Луганські бойовики вже вивезли полонених для обміну
lug-info.com

Українці, яких утримували в полоні у бойовиків так званої "ЛНР", вирушили до місця проведення обміну полоненими.

Про це повідомила представник "ЛНР" у гуманітарній підгрупі контактної групи Ольга Кобцева, передає ресурс сепаратистів "Луганский информационный центр".

"Зараз ми вирушаємо на місце обміну, де будемо передавати утримуваних осіб, які утримувалися на території ЛНР", – сказала вона після того, як українських утримуваних осіб вивезли з Луганського СІЗО для процедури обміну.

 
lug-info.com

За словами Кобцевої, усі вони "підтвердили готовність до обміну".

 

Вона подякувала президенту Росії Володимиру Путіну й Російській православній церкві Московського патріархату за зусилля для вирішення питання обміну полоненими.

"Ми сподіваємося, що надалі ми не зупинятимемося. Це перший етап обміну, тому що передаються не всі утримувані особи, як з одного боку, так і з іншого, і ми й надалі будемо рухатися в цьому напрямку", – додала Кобцева.

 

При цьому ресурс сепаратистів зазначив, що один з українських полонених готовий далі служити в Збройних силах України.

"Я подивлюся, як буде зі здоров'ям. Напевно, повернуся, продовжу службу за контрактом. Ми в принципі, були на бойовому посту, ми не вбивці якісь", – сказав розвідник-кулеметник 92 механізованої бригади ЗСУ Владислав Лактіонов, який підпадає під обмін.

Як очікується, 27 грудня близько 13:00 відбудеться пропорційний обмін полоненими в форматі "306 на 74" з українського боку та з боку бойовиків "ДНР" і "ЛНР" відповідно.

Напередодні ватажок "ДНР" Олександр Захарченко підписав "указ" про помилування утримуваних українців, які підпадають під обмін.

Теми: полоненіДонбасЛНР
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