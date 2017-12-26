Захарченко заявив про "помилування" заручників для обміну
Ватажок незаконного збройного формування "ДНР" Олександр Захарченко заявив, про "помилування" українських заручників, яких планують обміняти 27 грудня.
Про це повідомляє телеграм-канал видання, контрольованого сепаратистами.
"Сьогодні я підписав указ про помилування тих людей, яких завтра будемо міняти", – заявив Захарченко
Він також додав, що за попередніми домовленостями процедура обміну полоненими відбудеться в середу о 13:00.
Місце проведення обміну поки тримається в таємниці.
Як відомо, згідно з даними СБУ, на території окупованого Донбасу бойовики незаконно утримують 170 громадян України. При цьому бойовики підтверджують утримання лише 97 осіб, 74 з яких будуть звільнені 27 грудня.
25 грудня ватажок бойовиків ОРДО Олександр Захарченко заявив, що обмін полоненими відбудеться 27 грудня.
Кум президента РФ Володимира Путіна та переговорник від України у тристоронній контактній групі у Мінську Віктор Медведчук заявив, що обмін полонених відбудеться за раніше домовленою формулою "306 на 74".