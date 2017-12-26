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Захарченко заявив про "помилування" заручників для обміну

Вівторок, 26 грудня 2017, 15:10
Захарченко заявив про помилування заручників для обміну

Ватажок незаконного збройного формування "ДНР" Олександр Захарченко заявив, про "помилування" українських заручників, яких планують обміняти 27 грудня.

Про це повідомляє телеграм-канал видання, контрольованого сепаратистами.

"Сьогодні я підписав указ про помилування тих людей, яких завтра будемо міняти", – заявив Захарченко

Він також додав, що за попередніми домовленостями процедура обміну полоненими відбудеться в середу о 13:00.

Місце проведення обміну поки тримається в таємниці.

Як відомо, згідно з даними СБУ, на території окупованого Донбасу бойовики незаконно утримують 170 громадян України. При цьому бойовики підтверджують утримання лише 97 осіб, 74 з яких будуть звільнені 27 грудня.

25 грудня ватажок бойовиків ОРДО Олександр Захарченко заявив, що обмін полоненими відбудеться 27 грудня.

Кум президента РФ Володимира Путіна та переговорник від України у тристоронній контактній групі у Мінську Віктор Медведчук заявив, що обмін полонених відбудеться за раніше домовленою формулою "306 на 74".

"Українська правда" у Threads

Теми: заручникиДНР
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