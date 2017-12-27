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TI Україна закликає Порошенка внести новий закон про Антикорупційний суд

Середа, 27 грудня 2017, 10:13
TI Україна закликає Порошенка внести новий закон про Антикорупційний суд

Українське представництво "Transparency International" закликало президента Петра Порошенка відкликати законопроект про Антикорупційний суд і внести новий з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії.

Про це йдеться у заяві на сайті цієї міжнародної громадської організації з боротьби з корупцією.

Після вивчення положень законопроекту №7440 експерти дійшли висновку, що окремі його положення не відповідають рекомендаціям Венеціанської комісії.

TI Україна пояснює, що в ч.5 ст.8 проекту закону передбачена лише дорадча роль Громадської ради міжнародних експертів. Її негативний висновок щодо кандидата на посаду судді може бути проігнорований Вищою кваліфікаційною комісією суддів України – 11 голосами з 16 членів ВККС.

Натомість Венеціанська комісія рекомендувала надати міжнародним організаціям та донорам вирішальну роль в процесі добору суддів. Відтак, під сумнівом чистота відбору суддів.

Предметна підсудність Вищого антикорупційного суду не включає усі злочини, що підслідні НАБУ. Водночас, вона розширена до цілої низки злочинів, які підслідні Національній поліції України та Державному бюро розслідувань.

У висновку Венеціанської комісії чітко вказано, що юрисдикція суду повинна відповідати підслідності НАБУ і САП. Це може завантажити Вищий антикорупційний суд надто великою кількістю справ.

"Transparency International Україна" вважає, що у ч.2 ст.7 проекту закону визначає нереалістично високі вимоги до кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду.

Так, кандидат окрім стажу роботи на посаді судді/адвоката, наукової діяльності повинен мати значний досвід здійснення у міжнародних міжурядових організаціях чи міжнародних судових установах за кордоном професійної діяльності у сфері права з питань протидії та боротьби із корупцією, володіти знаннями та практичними навичками застосування сучасних міжнародних антикорупційних стандартів і найкращих світових практик у сфері протидії та боротьби із корупцією, практики Європейського суду з прав людини.

Такі вимоги суттєво звужують кількість потенційних кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду, що, прогнозовано, не дозволить належним чином провести їх добір.

"Таким чином, є обґрунтовані сумніви, що у разі ухвалення проекту Закону України №7440 "Про Вищий антикорупційний суд" він дозволить здійснити незалежний та неупереджений добір суддів та забезпечити належне функціонування майбутнього Вищого антикорупційного суду", – йдеться у заяві.

Як відомо, 23 грудня президентський проект закону про Вищий антикорупційний суд зареєстрували у Верховній Раді. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Антикорупційний судПорошенкозаконодавство
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