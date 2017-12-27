TI Украина призывает Порошенко внести новый закон об Антикоррупционном суде

Украинское представительство "Transparency International" призвало президента Петра Порошенко отозвать законопроект об Антикоррупционном суде и внести новый с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.

Об этом говорится в заявлении на сайте этой международной общественной организации по борьбе с коррупцией.

После изучения положений законопроекта №7440 эксперты пришли к выводу, что отдельные его положения не соответствуют рекомендациям Венецианской комиссии.

TI Украины объясняет, что в ч.5 ст.8 проекта закона предусмотрена только совещательная роль Общественного совета международных экспертов. Его отрицательное заключение относительно кандидата на должность судьи может быть проигнорировано Высшей квалификационной комиссией судей Украины – 11 голосами из 16 членов ВККС.

В то же время, Венецианская комиссия рекомендовала отвести международным организациям и донорам решающую роль в процессе отбора судей. Следовательно, под вопросом – чистота отбора судей.

Предметная подсудность Высшего антикоррупционного суда не включает все преступления, подследственные НАБУ. В то же время она расширена до целого ряда преступлений, подследственных Национальной полиции и Государственному бюро расследований.

В заключении Венецианской комиссии четко указано, что юрисдикция суда должна отвечать подследственности НАБУ и САП. Это может загрузить Высший антикоррупционный суд слишком большим количеством дел.

"Transparency International Украина" считает, что в ч.2 ст.7 проекта закона определяет нереалистично высокие требования к кандидатам на должность судьи Высшего антикоррупционного суда.

Так, кандидат, помимо стажа работы в должности судьи/адвоката, научной деятельности, должен иметь значительный опыт осуществления в международных межправительственных организациях или международных судебных учреждениях за рубежом профессиональной деятельности в сфере права по вопросам противодействия и борьбы с коррупцией, обладать знаниями и практическими навыками применения современных международных антикоррупционных стандартов и лучших мировых практик в сфере противодействия и борьбы с коррупцией, практиками Европейского суда по правам человека.

Такие требования существенно сужают количество потенциальных кандидатов на должности судей Высшего антикоррупционного суда, что прогнозируемо не позволит должным образом провести их отбор.

"Таким образом, есть обоснованные сомнения, что в случае принятия проекта Закона Украины №7440 "О Высшем антикоррупционном суде" он позволит осуществить независимый и беспристрастный отбор судей и обеспечить надлежащее функционирование будущего Высшего антикоррупционного суда", – говорится в заявлении.

Как известно, президентский проект закона о Высшем антикоррупционном суде зарегистрировали в Верховной Раде 23 декабря.