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Суд в Одесі відпустив фігуранта "справи 2 травня" Мефьодова для обміну

Четвер, 14 грудня 2017, 22:12

Приморський районний суд Одеси скасував запобіжний захід у вигляді утримання під вартою одному з фігурантів кримінального провадження за фактом подій 2 травня 2014 року росіянину Євгену Мефьодову.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прокуратуру Одеської області.

У відомстві пояснили, що йдеться про запобіжний захід у рамках об'єднаного кримінального провадження за ст.110 (посягання на територіальну цілісність України), ст.109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) і ч.1 ст.14, ч.1 ст. 294 (підготовка до масових заворушень) Кримінального кодексу, яке веде управління СБУ в Одеській області.

"Запобіжний захід скасовано з метою подальшого обміну (Мефьодова – ред.) на українських військовослужбовців та інших осіб, незаконно утримуваних на території злочинних формувань (в окупованих районах Донецької та Луганської областей – ред.)", - зазначили в прокуратурі.

Крім того, видання "Думская" з посиланням на джерела, зазначає, що крім Мефьодова, одеські суди скасували арешти для інших ув’язнених.

Зокрема для чотирьох ветеранів війни в Афганістані, яких звинувачують у спробі створення так званої "Одеської народної республіки" і замаху на вбивство народного депутата Олексія Гончаренко, підозрюваним у теракті на вулиці Жуковського (вибух автомобіля в центрі Одеси в липні 2017 року) і колишньому десантникові, "якого звинувачують у вербуванні терористів і розбещенні неповнолітніх".

Мефьодов був серед 20 антимайданівців, яких звинувачували в організації і участі в масових заворушеннях, що відбулися 2 травня 2014 року в центрі Одеси, – але цю групу міський суд Чорноморська 18 вересня виправдав.

Під час зачитування вироку Мефьодова, виправданого судом у справі про масові заворушення, знову затримали співробітники СБУ.

Мефьодову інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України – ст. 110 КК.

"Українська правда" у Threads

Теми: ОдесасудРосіяполоненісправа 2 травня
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