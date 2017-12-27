НАБУ розслідує списання співробітниками Ощадбанку коштів спецконфіскації

Національне антикорупційне бюро проводить розслідування відносно співробітників державного Ощадбанку за підозрою в розтраті майна на 21 мільйон доларів.

Про це йдеться в ухвалі Солом'янського райсуду Києва від 6 грудня, передає "Інтерфакс-Україна".

НАБУ підозрює, що розтрата майна сталася шляхом списання 20,98 мільйона доларів, які перебували на рахунках кіпрської Opalcore Ltd. в Ощадбанку, і подальшого їх обігу на користь держави в порядку спеціальної конфіскації.

Згідно з іншими матеріалами в реєстрі, відповідне кримінальне провадження було порушено 7 листопада. Кілька компаній, кошти з рахунків яких потрапили під спецконфіскацію, зокрема, Akemi Management Limited і Wonderbliss Ltd., судяться з НАБУ через відмову бюро визнати їх потерпілими у цій справі.

Крім цього, як випливає із постанови Солом'янського райсуду від 8 грудня, оприлюдненого 26 грудня, Opalcore домагається від НАБУ відкриття провадження у її заяві проти генпрокурора України, якого вона обвинувачує в "організації розтрати коштів компанії через безпідставне виконання вироку Краматорського міського суду Донецької області від 28 березня 2017 року" (про спецконфіскації – ред.).

Суд призначив розгляд цієї справи на 3 січня 2018 року.

У реєстрі міститься ще низка справ, ініційованих іншими компаніями, кошти яких були списані, зокрема, Foxtron Networks Limited, Loricom Holding Group Ltd.

Як відомо, 28 квітня прес-служба Ради нацбезпеки і оборони України повідомила, що Ощадбанк розпочав спецконфіскації $1,5 млрд екс-президента України Віктора Януковича та його оточення. Відповідне рішення прийняв Краматорський міський суд Донецької області. Терміни подання апеляції на той момент вже минули.

Водночас генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Краматорський міський суд Донецької області прийняв рішення про конфіскацію коштів В.Януковича та його оточення, виходячи зі свідчень члена цього злочинного угруповання, який отримав умовне покарання.

В Єдиному реєстрі судових рішень з посиланням на детектива НАБУ йдеться, що 28 квітня 2017 року на один з рахунків Держказначейства України в іноземній валюті, відкритий в Ощадбанку, і на рахунок в нацвалюті в самому Держказначействі на підставі вироку Краматорського міського суду було зараховано $1 млрд 117,274 млн і 1 млрд 854,093 млн відповідно.

Потім у Держреєстрі судових рішень з'явилася інформація про те, що детективи НАБУ здійснюють досудове розслідування за фактом можливого пособництва керівника Держфінмоніторингу Ігоря Черкаського в розтраті $1,5 млрд коштів В.Януковича та його оточення, вилучених за рішенням суду за процедурою спецконфіскації.

Попередня правова кваліфікація - ч.5 ст.27 (поплічництво, сприяння злочину) і ч.5 ст.191 (розтрата в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Про підозри в цьому провадженні ніхто не був повідомлений, проте в його рамках суд надав тимчасовий доступ до документів Держфінмоніторингу.

Низка ЗМІ 27 грудня повідомила, що НАБУ нібито проводить виїмку документів в Ощадбанку у кримінальних провадженнях про спецконфіскації.