При обмене экс-мэр спрятался в автобусе, чтобы не возвращаться в ОРДО

Удерживаемый на украинской стороне экс-мэр Торецка Владимир Слепцов, которого при обмене заложниками должны были передать в ОРДО, передумал возвращаться и спрятался в автобусе.

Об этом сообщает "Громадське".

Уже вблизи оккупированной Горловки, где проходил процесс обмена, Слепцов передумал идти на обмен и спрятался в автобусе журналистов. Когда обмен завершился и журналисты поехали назад, Слепцов отправился вместе с ними.

Он и дальше будет отбывать наказание в Украине.

В августе 2016-го Слепцову вручили уведомление о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины и участии в террористической организации.

15 апреля 2014 года подозреваемый чиновник возглавлял заседание сессии городского совета и вносил в повестку дня вопрос о назначении незаконного референдума в Торецке.

14 декабря 2017 года Слепцову отменили меру пресечения в виде содержания под стражей, что нужно было для обмена.

Как известно, в среду состоялся обмен заключенных между боевиками Донбасса и украинской стороной по формуле "306 на 74".

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы Виктор Медведчук заявил, что при обмене задержанные отказывались возвращаться к боевикам.