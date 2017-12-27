В омбудсмена розповіли про 2 етап обміну заручників і його формулу

Другий етап обміну полонених може відбутись у 2018 році за формулою 70 на 20.

Про це в ефірі "Громадського" повідомив представник уповноваженого з прав людини Богдан Крикливенко.

За його словами, Тристороння контактна група в Мінську повернеться до роботи вже в середині січня.

"Одним із питань гуманітарної підгрупи, ймовірно, вже в середині січня буде винесено на обговорення організація другого етапу обміну, для того щоб таки заявлена формула всіх на всіх була повністю реалізована", — сказав він.

Крикливенко наголосив, що бойовики згодні передати лише 20 осіб.

"Попередньо учасниками ТКГ вже озвучено, що мова про другий етап буде йти у співвідношенні 70 осіб, яких запитують бойовики, і близько 20 осіб, яких вони на другому етапі готові передати", — додав він.

Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб між ОРДЛО та українською стороною.

Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що в ОРДЛО ще залишаються заручниками 103 особи.