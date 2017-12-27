Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В омбудсмена розповіли про 2 етап обміну заручників і його формулу

Середа, 27 грудня 2017, 18:24

Другий етап обміну полонених може відбутись у 2018 році за формулою 70 на 20.

Про це в ефірі "Громадського" повідомив представник уповноваженого з прав людини Богдан Крикливенко.

За його словами, Тристороння контактна група в Мінську повернеться до роботи вже в середині січня.

"Одним із питань гуманітарної підгрупи, ймовірно, вже в середині січня буде винесено на обговорення організація другого етапу обміну, для того щоб таки заявлена формула всіх на всіх була повністю реалізована", — сказав він.

Крикливенко наголосив, що бойовики згодні передати лише 20 осіб.

"Попередньо учасниками ТКГ вже озвучено, що мова про другий етап буде йти у співвідношенні 70 осіб, яких запитують бойовики, і близько 20 осіб, яких вони на другому етапі готові передати", — додав він.

Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб між ОРДЛО та українською стороною.

Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що в ОРДЛО ще залишаються заручниками 103 особи.

Теми: заручникиполоненіДонбасОРДЛО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
заручники
РФ утримує більше 20 тисяч цивільних заручників, після деокупації цифра збільшиться – Лубінець
Окупанти викрали секретаря міськради Олешок на Херсонщині
Планується евакуація медиків і поранених із "Азовсталі" – Зеленський
Останні новини
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
Усі новини...
Реклама: