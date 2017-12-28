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В головний військовий госпіталь доправили 24 звільнених напередодні військових

Четвер, 28 грудня 2017, 13:27

В головний військовий клінічний госпіталь у ніч на четвер доправили 24 звільнених напередодні з ОРДЛО українських військовослужбовців, і фахівці медустанови оцінюють їх стан як задовільний.

Про це розповів на брифінгу в четвер вдень провідний терапевт шпиталю Сергій Прокопчук, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"24 військовослужбовців виявили бажання пройти обстеження і лікування в нашому військово-медичному закладі. З 24 пацієнтів 18 госпіталізовані в терапевтичний стаціонар і 6 – в хірургічний стаціонар", - сказав він.

"На наше щастя, загальний стан всіх пацієнтів, які прибули на обстеження і госпіталізацію у військово-медичний центр, задовільний. Зараз проводиться планове обстеження", – зазначив Прокопчук.

Він уточнив, що в рамках планового обстеження військовослужбовці здають аналізи, а також проходять діагностичні дослідження (УЗД, МРТ).

"Найближчим часом - за день-два - ми постараємося максимально швидко обстежити цих пацієнтів", - спрогнозував провідний терапевт госпіталю.

У свою чергу провідний хірург госпіталю Ростислав Гибало зазначив, що у деяких із шести військовослужбовців, яких доправили в хірургічне відділення, виявлено застарілі не вилучені осколки та кулі, проте нині ніхто з них не потребує оперативного втручання.

"Протягом однієї-двох діб буде проведено обстеження. Ми відпустимо їх на свята додому до рідних. Після спілкування з рідними вони вже повернуться до нас для проходження реабілітації, і якщо це буде необхідно – для хірургічного лікування", - поінформував він.

Фахівці військового госпіталю наголосили, що до їхнього закладу доправили виключно звільнених військовослужбовців.

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Як відомо, 27 грудня відбувся обмін ув’язнених між бойовиками Донбасу та українською стороною за формулою "233 на 73".

"Українська правда" у Threads

Теми: заручники
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