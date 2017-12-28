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В главный военный госпиталь поступили 24 освобождённых накануне военных

Четверг, 28 декабря 2017, 13:27

В главный военный клинический госпиталь в ночь на четверг поступили 24 освобожденных накануне из ОРДЛО украинских военнослужащих, и специалисты медучреждения оценивают их состояние как удовлетворительное.

Об этом рассказал на брифинге в четверг днем ведущий терапевт госпиталя Сергей Прокопчук, сообщает "Интерфакс-Украина".

"24 военнослужащих изъявили желание пройти обследование и лечение в нашем военно-медицинском учреждении. Из 24 пациентов 18 госпитализированы в терапевтический стационар и 6 - в хирургический стационар",  сказал он.

"К нашему счастью, общее состояние всех пациентов, которые прибыли на обследование и госпитализацию в военно-медицинский центр, удовлетворительное. Сейчас проводится плановое обследование", – отметил Прокопчук.

Он уточнил, что в рамках планового обследования военнослужащие сдают анализы, а также проходят диагностические исследования (УЗИ, МРТ).

"В ближайшее время - за день-два - мы постараемся максимально быстро обследовать этих пациентов", - спрогнозировал ведущий терапевт госпиталя.

В свою очередь ведущий хирург госпиталя Ростислав Гибало отметил, что у некоторых из шести военнослужащих, которых доставили в хирургическое отделение, обнаружены не изъятые осколки и пули, но сейчас никто из них не требует оперативного вмешательства.

"В течение суток-двух будет проведено обследование. Мы отпустим их на праздники домой к родным. После общения с родными они уже вернутся к нам для прохождения реабилитации, и если это будет необходимо - для хирургического лечения", - сообщил он.

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Как известно, 27 декабря состоялся обмен заключенных между боевиками Донбасса и украинской стороной по формуле "233 на 73".

Темы: заложники
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