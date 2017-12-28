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Україна не передавала ОРДЛО свідка у справі MH17 – глава СБУ

Четвер, 28 грудня 2017, 15:13

Українська сторона не передавала ОРДЛО в рамках процесу обміну заручниками свідка у справі про збиття малазійського "Боїнга" MH17 в небі над Донбасом влітку 2014 року.

Про це заявив глава СБУ Василь Грицак в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи інформацію про те, що в списках на обмін бойовиками було заявлено людину, яка нібито мала відношення до збитого "Боїнга".

"Стороною ОРДЛО була заявлена людина, яка дійсно проходить як свідок у справі про збиття малазійського "Боїнга", – підтвердив Грицак.

При цьому глава СБУ підкреслив: "Звичайно ж, ми не віддали цю людину. Він залишився у нас. Ми не могли це зробити за жодних обставин".

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Як повідомлялося, 27 грудня відбувся обмін ув’язнених між бойовиками Донбасу та українською стороною за формулою "233 на 73".

Як відомо, "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. На його борту знаходилися 298 осіб, всі вони загинули.

Теми: MH17заручникиСБУ
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