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Суд залишив у СІЗО соратника Саакашвілі Дангадзе

Четвер, 28 грудня 2017, 19:27

Апеляційний суд Києва відмовився відпустити з СІЗО соратника екс-президента Грузії, лідера партії "Рух Нових сил" Міхеіла Саакашвілі Северіона Дангадзе.

Про це повідомив головуючий суддя, передають Українські Новини.

Апеляційний суд у четвер залишив в силі рішення Печерського районного суду, який 6 грудня арештував Дангадзе на 2 місяці.

Захист Дангадзе просила суд замінити запобіжний захід у вигляді арешту на особисте зобов'язання.

Як відомо, Апеляційний суд мав розглянути апеляцію Дангадзе ще 19 грудня.

Генпрокуратура називає Северіона Дангадзе посередником між Міхеілом Саакашвілі та Сергієм Курченком у домовленостях про фінансування акцій протесту в Києві в обмін на інтереси членів злочинного угрупування з оточення Віктора Януковича.

Генпрокуратура оприлюднила запис нібито розмови Саакашвілі й Курченка.

Теми: Саакашвілісуд
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