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Суд оставил в СИЗО соратника Саакашвили Дангадзе

Четверг, 28 декабря 2017, 19:27

Апелляционный суд Киева отказался отпустить из СИЗО соратника экс-президента Грузии, лидер партии "Движение Новых сил" Саакашвили Севериона Дангадзе.

Об этом сообщил судья, передают Украинские Новости.

Апелляционный суд в четверг оставил в силе решение Печерского районного суда, который 6 декабря арестовал Дангадзе на 2 месяца.

Защита Дангадзе просила суд заменить меру пресечения в виде ареста на личное обязательство.

Как известно, Апелляционный суд должен рассмотреть апелляцию Дангадзе еще 19 декабря.

Генпрокуратура называет Севериона Дангадзе посредником между Саакашвили и Сергеем Курченко в договоренностях о финансировании акций протеста в Киеве в обмен на интересы членов преступной группировки из окружения Виктора Януковича.

Генпрокуратура обнародовала запись якобы разговора Саакашвили и Курченко.

Темы: Саакашвилисуд
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