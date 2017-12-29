Росія активно намагається вербувати українських топ-чиновників – Грицак

Російські спецслужби дуже зацікавлені в тому, щоб вербувати українських чиновників вищого рангу для впливу на політичні процеси в Україні.

Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" розповів глава Служби безпеки України Василь Грицак.

"Росія використовує будь-які механізми, щоб втручатися в наші справи, і, звичайно ж, для неї є пріоритетом вербування топових чиновників, правоохоронців, суддів, депутатів", - каже він.

За словами Грицака, РФ це потрібно для того, щоб не тільки мати інформацію, а й намагатися формувати громадську думку, впливати на політичні процеси в Україні.

"Що більше збільшується рівень нашого протидії, тим більше зростають зусилля Росії з агентурного проникнення в органи влади нашої держави", - зазначив він.

На питання, чи варто очікувати нових затримань, подібних розкриттю службовця Кабінету міністрів Станіслава Єжова, він відповів: "Переконаний, що так".

Грицак повідомив, що стосовно українських військовослужбовців і громадян, які перебувають або перебували в полоні, постійно проводиться вербування.

"Такі вербувальні підходи, і я тут не відкрию таємницю, здійснюються, як ми вважаємо, в 90% випадків під час перебування на заробітках в Російській Федерації", - зазначив він.

"Кажуть про кілька мільйонів українців, які перебувають в РФ, і я переконаний, що далеко не всіх агентів ворожих спецслужб з числа громадян України ми на сьогодні розкрили", - додав глава Служби безпеки.

Як відомо, 20 грудня Служба безпеки України затримала на робочому місці чиновника секретаріату Кабміну, який передавав російським кураторам інформацію про діяльність українського уряду. ЗМІ з’ясували, що йдеться про Станіслава Єжова – заступника керівника протоколу прем'єр-міністра.

СБУ кілька місяців "вела" його за згодою прем'єр-міністра Володимира Гройсмана для документування контактів Єжова з російськими спецслужбами.

За даними СБУ, затриманий інформував спецслужби Росії про зарубіжні поїздки і переговори прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Шевченківський суд обрав Станіславу Єжову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

Сам він провину не визнає.

Всі подробиці про затримання, і про самого Єжова читайте у статті: Шпигуне, вийди геть. Усе про скандал із перекладачем Гройсмана.