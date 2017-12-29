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Разговор с Курченко: защита Саакашвили назвала экспертизу СБУ фальшивкой

Пятница, 29 декабря 2017, 14:38

Экспертиза голосов экс-президента Грузии Михеила Саакашвили и беглого олигарха Сергея Курченко, зафиксированных на аудиозаписях украинскими правоохранителями, была подтасована.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на адвоката Саакашвили Руслана Чернолуцкого.

"Саакашвили никогда с Курченко не знакомился и не разговаривал, наша позиция здесь ясна. Мы считаем, что все пленки, все голоса сфальсифицированы, и, понятное дело, что государственный институт экспертиз, подведомственный СБУ, другой экспертизы, кроме как подтвердить сфабрикованные голоса, и не мог сделать", - сказал он.

Юрист также не понимает, каким образом пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган может публиковать эту информацию, поскольку это материалы, которые относятся к досудебному следствию.

"И доступ у нее к ним даже, несмотря на должность пресс-секретаря генпрокурора, вряд ли есть. Поэтому нужно еще разобраться, каким образом у нее в принципе информация о каких-то экспертизах", - отметил он.

Как известно, ранее в пятницу пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган написала в Facebook, что экспертиза научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз СБУ подтверждает подлинность голосов на зафиксированных разговорах между Саакашвили и Курченко.

До этого эксперты заявляли, что первая экспертиза записей разговоров Саакашвили с Курченко - сочетание элементов разных разговоров.

5 декабря ГПУ обнародовала запись якобы разговора экс-президента Грузии Михеила Саакашвили и беглого олигарха Сергея Курченко, на котором они якобы договариваются о сотрудничестве.

4 декабря правоохранители арестовали одного из лидеров "Руха новых сил" Саакашвили, руководителя Киевского областного отделения "РНС" Севериона Дангадзе.

Прокуратура утверждает, что он "по согласованию с самим Саакашвили обратился через доверенное лицо к Курченко, который скрывается от правоохранительных органов в Москве, с предложением финансирования деятельности Саакашвили в обмен на интересы членов преступной группировки".

Темы: СаакашвилиСБУКурченко
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