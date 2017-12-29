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Списки тих, кого передали в ОРДЛО, засекречені – СБУ

П'ятниця, 29 грудня 2017, 16:35

Імена і списки тих, кого Україна передала на непідконтрольні території, не будуть оприлюднені, "тому що це персональні дані людей".

Про це пише "Громадське" із посиланням на інформацію, отриману від Службі безпеки України.

У спецслужбі повідомили, що у заручниках на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей залишаються 103 людини. Скільки, натомість, запитують зі сторони бойовиків — наразі невідомо.

"Ці списки ще узгоджуватимуться на перемовинах у Мінську", - пояснили в СБУ.

Наступний етап перемовин щодо нового обміну, за даними "Громадського", має початись вже 17 січня.

Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб між українською стороною та бойовиками ОРДЛО.

Українська сторона отримала 73 заручників, які знаходились в полоні на окупованій частині Донбасу, бойовикам передали 233 особи.

Президент Петро Порошенко також заявив, що дав доручення негайно відновити переговори з Російською Федерацією щодо повернення всіх українців, які перебувають в ув'язненні на території РФ і на окупованих територіях.

У посольстві США заявили, що очікують на звільнення решти заручників та виконання Мінських угод у 2018 році.

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Українська правда
Теми: ДонбасОРДЛОАТО
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