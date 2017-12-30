Сущенко знайомиться з дев'ятим томом справи – адвокат

Адвокат заарештованого в Москві журналіста Романа Сущенка Марк Фейгін розповів, як йде ознайомлення з матеріалами слідства.

Про це він сказав у коментарі "Укрінформу".

"Напередодні відвідував свого підзахисного. Ми з ним знайомимося з матеріалами справи. Роман Володимирович зараз вивчає дев'ятий том із десяти, поданих слідством", – повідомив Фейгін.

"У Сущенка нормальний стан здоров'я. Крім ознайомлення з матеріалами справи він стежить за новинами, останнім часом особливо уважно – за ходом обміну полонених, здійсненого Україною", – додав адвокат.

Як відомо, Романа Сущенка, який з 2010 року працював кореспондентом "Укрінформу" у Франції, 30 вересня 2016 року затримали у Москві, куди він прибув із приватною поїздкою.

7 жовтня 2016 року йому висунули звинувачення в "шпигунстві". У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ заперечили це.

24 січня 2017 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій вимагала від РФ звільнити Сущенка, а також припинити переслідувати українських журналістів на території анексованого Криму.

Посол України у Франції Олег Шамшур заявив, що посольство докладає усіх зусиль для звільнення журналіста Романа Сущенка.