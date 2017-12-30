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Сущенко знакомится с девятым томом дела – адвокат

Суббота, 30 декабря 2017, 00:51
Сущенко знакомится с девятым томом дела – адвокат

Адвокат арестованного в Москве журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин рассказал, как идет ознакомление с материалами следствия.

Об этом он сказал в комментарии "Укринформу".

"Накануне посещал своего подзащитного. Мы с ним знакомимся с материалами дела. Роман Владимирович сейчас изучает девятый том из десяти, представленных следствием",  сообщил Фейгин.

"У Сущенко нормальное состояние здоровья. Кроме ознакомления с материалами дела он следит за новостями, в последнее время особенно внимательно  за ходом обмена пленных, осуществленного Украиной",  добавил адвокат.

Как известно, Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 года задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицают это.

24 января 2017 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой потребовала от РФ освободить Сущенко, а также прекратить преследовать украинских журналистов на территории аннексированного Крыму.

Посол Украины во Франции Олег Шамшур заявил, что посольство прилагает все усилия для освобождения журналиста Романа Сущенко.

Темы: СущенкополитзаключенныеРосcия
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