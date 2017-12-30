Ломаченко – лучший боксер года по версии HBO
Украинский боксер Василий Ломаченко признан лучшим боксером мира в 2017 году по версии американского телеканала HBO.
Об этом сообщает издание boxingscene.com.
Эксперт HBO Джим Лампли считает, что Ломаченко обладает самой чистой техникой в спорте.
"У боксера, который обладает самой чистой техникой в спорте, вышел безупречный год", - заявил он.
Как известно, ранее Василий Ломаченко занял второе место в рейтинге "Боксер года" от американского журнала ESPN.
Перед этим украинца признали лучшим боксером мира в 2017 году по версии издания Fightnews.com.
Как сообщалось, 9 декабря украинец в четвертый раз защитил титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе.
В Нью-Йорке в Madison Square Garden он уверенно победил чемпиона WBA и IBO во втором легчайшем весе кубинца Гильермо Ригондо.
Бой между Ломаченко и Ригондо стал первым в истории поединком двукратных чемпионов Олимпийских игр на профи-ринге.
Алексей Павлыш, УП