Украинский боксер Василий Ломаченко признан лучшим боксером мира в 2017 году по версии американского телеканала HBO.

Об этом сообщает издание boxingscene.com.

Эксперт HBO Джим Лампли считает, что Ломаченко обладает самой чистой техникой в спорте.

"У боксера, который обладает самой чистой техникой в спорте, вышел безупречный год", - заявил он.

Как известно, ранее Василий Ломаченко занял второе место в рейтинге "Боксер года" от американского журнала ESPN.

Перед этим украинца признали лучшим боксером мира в 2017 году по версии издания Fightnews.com.

Как сообщалось, 9 декабря украинец в четвертый раз защитил титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе.

В Нью-Йорке в Madison Square Garden он уверенно победил чемпиона WBA и IBO во втором легчайшем весе кубинца Гильермо Ригондо.

Бой между Ломаченко и Ригондо стал первым в истории поединком двукратных чемпионов Олимпийских игр на профи-ринге.

Алексей Павлыш, УП