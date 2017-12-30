Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ломаченко – лучший боксер года по версии HBO

Суббота, 30 декабря 2017, 02:03

Украинский боксер Василий Ломаченко признан лучшим боксером мира в 2017 году по версии американского телеканала HBO.

Об этом сообщает издание boxingscene.com.

Эксперт HBO Джим Лампли считает, что Ломаченко обладает самой чистой техникой в спорте.

"У боксера, который обладает самой чистой техникой в спорте, вышел безупречный год", - заявил он.

Как известно, ранее Василий Ломаченко занял второе место в рейтинге "Боксер года" от американского журнала ESPN.

Перед этим украинца признали лучшим боксером мира в 2017 году по версии издания Fightnews.com.

Как сообщалось, 9 декабря украинец в четвертый раз защитил титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе.

В Нью-Йорке в Madison Square Garden он уверенно победил чемпиона WBA и IBO во втором легчайшем весе кубинца Гильермо Ригондо.

Бой между Ломаченко и Ригондо стал первым в истории поединком двукратных чемпионов Олимпийских игр на профи-ринге.

Алексей Павлыш, УП

Темы: спорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Все новости...
спорт
Украинский подросток поднялся на вершину международного рейтинга картингистов
Международная федерация гимнастики допустила россиян и белорусов к соревнованиям: есть условие
МОК запретил Лондону проводить отбор на Олимпиаду-2024 из-за россиян и белорусов
Последние новости
17:18
Тищенко официально развелся с Барановской и назвал причину
17:17
Швейцарский производитель шоколада Callebaut попал в список спонсоров войны
17:17
38 участников криворожского наркосиндиката "Двадцатовские" предстанут перед судом
17:15
Программа "єОселя": сколько кредитов планируют выдать в этом году
17:05
Умеров: ВСУ испытывают "снарядный голод", нужно увеличивать артиллерийские возможности
17:04
Фильм "20 дней в Мариуполе" номинирован на премию BAFTA в двух категориях
16:54
В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"
16:46
В Харьковской области заработала первая мобильная аптека: она будет доставлять лекарства в отдаленные села
16:43
"Дом был – хоть книги пиши. Посмотрите, кто погиб..." Татьяна Богуцкая о годе после гибели 17-летнего сына в Днепре
16:40
Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов
Все новости...
Реклама: