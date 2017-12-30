Стало відомо, де у п’ятницю загинув український військовий

У п’ятницю від вогнепального пострілу український військовий загинув біля шахти Бутівка.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає "Український кризовий медіа-центр".

"Вчора під час бойових дій від смертельного вогнепального поранення загинув один український військовий. Це сталося поблизу шахти Бутівка. Ще двоє військових отримали поранення біля Кам’янки і Катеринівки", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 29 грудня незаконні збройні формування 6 разів порушили перемир'я - 1 військовий ЗСУ загинув, ще 2 - травмовані.