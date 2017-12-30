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Стало відомо, де у п’ятницю загинув український військовий

Субота, 30 грудня 2017, 12:41

У п’ятницю від вогнепального пострілу український військовий загинув біля шахти Бутівка.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає "Український кризовий медіа-центр".

"Вчора під час бойових дій від смертельного вогнепального поранення загинув один український військовий. Це сталося поблизу шахти Бутівка. Ще двоє військових отримали  поранення біля Кам’янки і Катеринівки", - йдеться у повідомленні.

 

Як повідомлялося, 29 грудня незаконні збройні формування 6 разів порушили перемир'я - 1 військовий ЗСУ загинув, ще 2 - травмовані.

Теми: АТОЗбройні силибойові діїОРДЛОДонбас
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