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Стало известно, где в пятницу погиб украинский военный

Суббота, 30 декабря 2017, 12:41

В пятницу от огнестрельного выстрела украинский военный погиб возле шахты Бутовка.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает "Украинский кризисный медиа-центр".

"Вчера во время боевых действий от смертельного огнестрельного ранения погиб один украинский военный. Это произошло вблизи шахты Бутовка. Еще двое военных получили ранения у Каменки и Катериновки", - говорится в сообщении.

 

Как сообщалось, 29 декабря незаконные вооруженные формирования 6 раз нарушили перемирие - 1 военный ​​ВСУ погиб, еще 2 - травмированы.

Темы: АТОВооруженные силыбоевые действияОРДЛОДонбасс
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