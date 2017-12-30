Захват "Укрпочты": Освобожденный мальчик рассказал об удержании в заложниках

Освобожденный из заложников в харьковском отделении "Укрпочты" Андрей Ремыга рассказал, что в заложниках было семь человек, а после освобождения нескольких остался всего один.

Об этом Ремыга рассказал после освобождения, сообщает корреспондент УП с места событий.

Мальчик рассказал, что мужчина где-то в 3 часа (дня) сказал, что всех выпустит. С его слов, в заложниках было 7 человек. Мальчика освободили вместе с мамой и еще 3 заложниками.

"Он все время предлагал кофе и чай <…> Он на себя нацепил взрывчатку и говорил, что если полицейские не будут его слушать, то взорвет ее. Взрывчатка была в двух бутылках, в нее что-то положили и там горела синяя лампочка", - сказал Ремыга.

"Он хотел, чтобы выполняли его приказы. Еще говорил, чтобы его снимали и выкладывали везде (в соцсетях) <…> Он старый такой, еще говорил, что у него рак мозга", - добавил он.

Со слов мальчика, в заложниках остался только один мужчина.

Раньше сообщалось, что в Харькове из захваченного неизвестным отделения "Укрпочты" освободили нескольких заложников.

Как известно, днем ​​30 декабря в Харькове на ул.Шевченко возле ТЦ "Рост" неизвестный захватил отделение "Укрпочты". В помещении "Укрпочты" находились люди, полиция уточняла информацию о них.

По данным Нацполиции, неизвестный заявил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить. По состоянию на 15:20 о его требованиях ничего известно не было.

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех заявлял, что по непроверенной информации в заложниках находятся 11 человек, среди которых 2 детей.

На место инцидента прибыл КОРД, полиция расширила оперативный периметр вокруг здания, людей, которые собрались рядом, оттеснили.

Видео: Евгений Руденко, УП

Украинская правда