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Захват "Укрпочты": Освобожденный мальчик рассказал об удержании в заложниках

Суббота, 30 декабря 2017, 18:02
Захват Укрпочты: Освобожденный мальчик рассказал об удержании в заложниках
УП

Освобожденный из заложников в харьковском отделении "Укрпочты" Андрей Ремыга рассказал, что в заложниках было семь человек, а после освобождения нескольких остался всего один. 

Об этом Ремыга рассказал после освобождения, сообщает корреспондент УП с места событий.

Мальчик рассказал, что мужчина где-то в 3 часа (дня) сказал, что всех выпустит. С его слов, в заложниках было 7 человек. Мальчика освободили вместе с мамой и еще 3 заложниками.

"Он все время предлагал кофе и чай <…> Он на себя нацепил взрывчатку и говорил, что если полицейские не будут его слушать, то взорвет ее. Взрывчатка была в двух бутылках, в нее что-то положили и там горела синяя лампочка", - сказал Ремыга. 

"Он хотел, чтобы выполняли его приказы. Еще говорил, чтобы его снимали и выкладывали везде  (в соцсетях) <…> Он старый такой, еще говорил, что у него рак мозга", - добавил он.

Со слов мальчика, в заложниках остался только один мужчина.

Раньше сообщалось, что в Харькове из захваченного неизвестным отделения "Укрпочты" освободили нескольких заложников.

Как известно, днем ​​30 декабря в Харькове на ул.Шевченко возле ТЦ "Рост" неизвестный захватил отделение "Укрпочты". В помещении "Укрпочты" находились люди, полиция уточняла информацию о них.

По данным Нацполиции, неизвестный заявил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить. По состоянию на 15:20 о его требованиях ничего известно не было.

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех заявлял, что по непроверенной информации в заложниках находятся 11 человек, среди которых 2 детей.

На место инцидента прибыл КОРД, полиция расширила оперативный периметр вокруг здания, людей, которые собрались рядом, оттеснили. 

Видео: Евгений Руденко, УП

Украинская правда 

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Темы: Харьковчрезвычайное происшествиеУкрпочта
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