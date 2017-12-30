Порошенко назвал дату нового раунда переговоров об освобождении заложников в ОРДЛО

10 января состоится новый раунд переговоров об освобождении украинских заложников из плена ОРДЛО.

Об этом 30 декабря заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе визита в Центральный клинический госпиталь Минобороны Украины.

"Я уже поручил своим советникам, представителям в Трехсторонний контактной группе (в Минске) немедленно организовать встречи и продолжение переговоров. Работаем, чтобы на волне первого освобождения мы не замедлили во вторым. Для нас дело чести их вытащить", - заявил Порошенко.

Он также обратился к военным с просьбой, написать письмо друзьям, которые, возможно, находятся в плену, а родных освобожденных украинский связаться и поддерживать родных тех, кто пока остается в плену.

Как известно, 27 декабря украинская сторона в рамках обмена передала боевикам 233 человека, а забрала 73 украинских пленных. Обмен продолжался более 2,5 часов.

Виктор Медведчук, уполномоченный от Украины вести переговоры об обмену пленными, заявил, что 40 человек, которых боевики внесли в списки на обмен, чтобы вернуть в ОРДЛО, были освобождены ранее, а 29 отказались возвращаться на оккупированную территорию.

Обмен заложниками ни происходил уже около 15 месяцев.

Украинская правда