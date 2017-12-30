Харків: Затриманий має проблеми із законом і потребує допомоги психіатрів

Чоловік, який захопив відділення "Укрпошти" у Харкові, раніше притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини, і, ймовірно, потребує допомоги психіатрів.

Про це ввечері 30 грудня повідомив у коментарі журналістам глава облуправління Нацполіії Олег Бех.

"Нам відомо, що зазначена особа вела антисоціальний спосіб життя. Він 77-го року народження, мешканець Харкова, вже притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини, потребує, ймовірно, допомоги психіатрів", - повідомив Бех.

Він нагадав, що правоохоронці залучили до проведення переговорів зі зловмисником його батька, однак "провести переговори досить продуктивно не вдалося".

За його словами, затриманий "має невеликі пошкодження", які отримав під час спецоперації зі звільнення заручників.

За словами заручників, чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.

"Перебував він у не зовсім нормальному стані. Ми це вже встановимо шляхом призначення і психіатричних експертиз, і, найголовніше, відберемо його біологічні зразки, щоб ми чітко бачили, в якому він стані був. Попередньо - заручники нам повідомили - що він на місці нібито вживав спиртні напої", - повідомив Бех.

Він також уточнив, що серед заручників серед інших перебували три жінки - співробітниці відділення "Укрпошти".

Бех додав, що під час звільнення заручників "силовий варіант не застосували, хоча усі силові підрозділи були до цього готові".

Начальник облуправління СБУ Андрій Носач зазначив, що було задіяно усі правоохоронні органи - МВС, прокуратура, спецпідрозділ "Альфа" та КОРД.

У свою чергу прокурор Харківської області Юрій Данильченко повідомив, що правоохоронці оформлять затримання у порядку ст.208 КПК, після чого протягом 3 діб звернуться до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу.

"Безумовно, це буде клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без застави", - заявив Данильченко.

Він повідомив також, що встановити наміри чоловіка під час перемовин було неможливо - він поводився неадекватно.

Як відомо, вдень 30 грудня у Харкові на вул.Шевченка біля ТЦ "Рост" невідомий захопив відділення "Укрпошти". У приміщенні "Укрпошти" перебувають люди, поліція уточнювала інформацію про них. За даними Нацполіції, невідомий заявив, що на ньому причеплено вибухівку, яку він готовий застосувати. Cтаном на 15:20 про його вимоги нічого відомо не було.

Згодом звільнити вдалося 5 громадян: двох дітей 11 і 13 років, а також трьох жінок. Територію навколо будівлю очеплено, вона контролюється снайперською групою спецпризначенців.

Звільнений підліток Андрій Ремига розповів подробиці перебування у заручниках.

За фактом подій у Харкові відкрито кримінальне провадження, порушнику загрожує від 7 до 15 років.

Ввечері 30 грудня силовики провели спецоперацію, в ході якої з приміщення захопленої будівлі "Укрпошти" було звільнено усіх заручників, а зловмисника затримано.

Українська правда