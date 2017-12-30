Харьков: У задержанного - проблемы с законом, нуждается в помощи психиатров
Мужчина, захвативший отделение "Укрпочты" в Харькове, ранее привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления, и, по всей вероятности нуждается в помощи психиатров.
Об этом вечером 30 декабря сообщил в комментарии журналистам глава облуправления Нацполиии Олег Бех.
"Нам известно, что указанное лицо вело антисоциальный образ жизни. Он 77-го года рождения, житель города Харькова, уже привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления, нуждается, по всей вероятности, в помощи психиатров", – сообщил Бех.
Он напомнил, что правоохранители привлекли к проведению переговоров со злоумышленником его отца, однако "провести переговоры достаточно продуктивно не удалось".
По его словам, задержанный "получил небольшие повреждения" в ходе спецоперации по освобождению заложников.
Со слов заложников, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
"Находился в не совсем нормальном состоянии человек. Мы это уже установим путем назначения и психиатрических экспертиз, и, самое главное, отберем его биологические образцы, чтобы четко видели, в каком все-таки он состоянии был. Предварительно - заложники нам сообщили - что он на месте якобы употреблял спиртные напитки", – сообщил Бех.
Он также уточнил, что среди заложников находились три женщины - сотрудницы отделения "Укрпочты".
Бех добавил, что во время освобождения заложников "силовой вариант не применяли, хотя все силовые подразделения были к этому готовы".
Начальник облуправления СБУ Андрей Носач отметил, что были задействованы все правоохранительные органы - МВД, прокуратура, спецподразделение "Альфа" и КОРД.
В свою очередь прокурор Харьковской области Юрий Данильченко сообщил, что правоохранители оформят задержание мужчины в порядке ст.208 УПК, после чего в течение трех суток обратятся в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.
"Безусловно, это будет ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без залога", – заявил Данильченко.
Он сообщил также, что установить намерения мужчины было невозможно - он вел себя неадекватно.
Как известно, днем 30 декабря в Харькове на ул.Шевченко возле ТЦ "Рост" неизвестный захватил отделение "Укрпочты". В помещении "Укрпочты" находились люди, полиция уточняла информацию о них.
По данным Нацполиции, неизвестный заявил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить. По состоянию на 15:20 о его требованиях ничего известно не было.
Предварительно, в заложниках находились 11 человек, среди которых 2 детей.
Позже из плена удалось освободить 5 граждан: двух детей 11 и 13 лет, а также трех женщин. Территория вокруг здания оцеплена, она контролируется снайперской группой спецназовцев.
Освобожденный из здания "Укрпочты" подросток Андрей Ремыга рассказал подробности пребывания в заложниках.
По факту событий в Харькове открыто уголовное производство, нарушителю грозит от 7 до 15 лет.
Вечером 30 декабря из помещения захваченного здания "Укрпочты" были освобождены все заложники, а злоумышленник задержан.
Украинская правда