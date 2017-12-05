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Затримали щонайменше 5 прихильників лідера РНС, пустили газ

Вівторок, 5 грудня 2017, 10:50

У Києві щонайменше п'ятьох осіб затримали за опір працівникам правоохоронних органів під час затримання і вивезення лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі.

Про це "Українській правді" повідомив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

"Я безпосередньо бачив людину з ножем, яка намагалась порізати колеса в одному з автомобілів правоохоронців. Його затримали", – сказав він.

"Бачив жінку, яка камінням розбила заднє скло патрульної машини. Її теж затримали", – додав Шевченко.

Декільком особам надавали медичну допомогу,  в тому числі і правоохоронцям.

Загальну кількість постраждалих Шевченко назвати не зміг.

За даними кореспондентів, поліція застосувала сльозогінний газ проти людей, які блокували пересування авто з Саакашвілі поблизу "Українського дому."

Як відомо, вранці працівники Служби безпеки провели обшук у квартирі Саакашвілі в центрі Києва. За даними УП, провадження стосується фінансування акції протесту під Верховною Радою, до якої причетний і "Рух нових сил".

Лідеру партії "Рух нових сил" та екс-президенту Грузії вручили підозру за статтею 256 ККУ (сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності) й вивели його на вулицю.

Активісти заблокували машини спецпризначенців, які затримали Саакашвілі.

Оксана Коваленко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СаакашвіліакціїполіціяМВС
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