Поліція затримала прихильницю Саакашвілі, яка розбила скло в патрульній машині

Правоохоронці затримали прихильницю Міхеіла Саакашвілі, яка розбила скло в патрульній машині.

Про це повідомляють "Українські Новини" з місця подій.

Близько 10:00 жінка у віці близько 50 років підійшла до патрульного автомобіля на вулиці Костьольній та розбила заднє скло.

Поліція відразу ж затримала її.

Відзначається, що почалася бійка, і кілька активістів отримали травми.

Разом з тим в поліції Києва не змогли підтвердити інформацію про затриманих.

"У нас немає такої інформації", - сказала речник поліції Києва Оксана Блищик.

На вулиці Трьохсвятительській автомобіль СБУ, в якому знаходиться затриманий Саакашвілі, проштовхується крізь кордон мітингувальників до Європейської площі.

Виникають бійки між поліцією і активістами.

Виїзди на вулиці Костьольну і Трьохсвятительську заблоковані автомобілями Автомайдану.

Як відомо, вранці 5 грудня соратник екс-президента Грузії Давид Сакварелідзе заявив, що у квартирі лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі на вулиці Костьольній ламають двері і проводять обшук.

Саакашвілі під час обшуку виліз на дах і погрожував, що зістрибне.

Адвоката Саакашвілі Руслана Чорнолуцького та народних депутатів до квартири Саакашвілі не пуситили.

Пізніше адвокат Павло Богомазов, який вийшов з квартири Саакашвілі повідомив, що Саакашвілі "озвучили, що його підозрюють у сприянні поваленню державного режиму".

Після цього Саакашвілі у супроводі понад десятка осіб вивели з квартири.

Активісти заблокували автомобіль СБУ з екс-президентом Грузії.