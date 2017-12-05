Поліція затримала прихильницю Саакашвілі, яка розбила скло в патрульній машині
Правоохоронці затримали прихильницю Міхеіла Саакашвілі, яка розбила скло в патрульній машині.
Про це повідомляють "Українські Новини" з місця подій.
Близько 10:00 жінка у віці близько 50 років підійшла до патрульного автомобіля на вулиці Костьольній та розбила заднє скло.
Поліція відразу ж затримала її.
Відзначається, що почалася бійка, і кілька активістів отримали травми.
Разом з тим в поліції Києва не змогли підтвердити інформацію про затриманих.
"У нас немає такої інформації", - сказала речник поліції Києва Оксана Блищик.
На вулиці Трьохсвятительській автомобіль СБУ, в якому знаходиться затриманий Саакашвілі, проштовхується крізь кордон мітингувальників до Європейської площі.
Виникають бійки між поліцією і активістами.
Виїзди на вулиці Костьольну і Трьохсвятительську заблоковані автомобілями Автомайдану.
Як відомо, вранці 5 грудня соратник екс-президента Грузії Давид Сакварелідзе заявив, що у квартирі лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі на вулиці Костьольній ламають двері і проводять обшук.
Саакашвілі під час обшуку виліз на дах і погрожував, що зістрибне.
Адвоката Саакашвілі Руслана Чорнолуцького та народних депутатів до квартири Саакашвілі не пуситили.
Пізніше адвокат Павло Богомазов, який вийшов з квартири Саакашвілі повідомив, що Саакашвілі "озвучили, що його підозрюють у сприянні поваленню державного режиму".
Після цього Саакашвілі у супроводі понад десятка осіб вивели з квартири.
Активісти заблокували автомобіль СБУ з екс-президентом Грузії.