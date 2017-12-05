Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Луценко заперечив чутки про "снайперів Саакашвілі"

Вівторок, 5 грудня 2017, 13:42

Генеральний прокурор Юрій Луценко заперечує, що на Майдані у 2014 році могли працювати снайпери, найняті Міхеілом Саакашвілі.  

Про це він заявив на прес-конференції, коментуючи інформацію про так званих "снайперів Саакашвілі", які начебто працювали на Майдані під час "Революції гідності".

"Тим, хто розказує про снайперів Саакашвілі, раджу взяти до перегляду документальну реконструкцію подій на Майдані, яку зробила дуже поважний волонтер Евеліна Нефертарі, нагороджена президентом України з свою волонтерську діяльність", – заявив Луценко.

Він нагадав, що цей фільм "посекундно показує, де хто знаходився на Майдані, хто в кого стріляв і де куля наздогнала невинні жертви".

"Все це давно зафіксовано – ще минулого року, оприлюднено на офіційних сайтах, у тому числі Генеральної прокуратури. Тому будь-які заяви про "снайперів Саакашвілі" або інші бредові ідеї можуть приходити в голову лише, напевно, після щедрих вливань з боку заінтересованих уникнути покарання колишніх високопосадовців", – сказав генпрокурор.

Луценко наголосив: "Слідство по всіх ключових справах Майдану – у тому числі й по тому, хто давав злочинний наказ на розстріл мирних демонстрантів, – завершено".

"Справа щодо Януковича, Захарченка та Якименка перебуває зараз у суді і ми очікуємо у найближчий час, наскільки це можливо за законом, на рішення про дозвіл на заочне засудження. Процес над Януковичем, Захарченком та Якименком почнеться одразу після завершення справи про державну зраду Януковича", – сказав він.

"Будь-які фантазії на тему невідомих снайперів не підкріплюються жодними матеріалами слідства – у тому числі, електронною реконструкцією усіх відеозаписів центру Києва, які вилучені, оброблені й оприлюднені", – додав генпрокурор.

Луценко також зізнався, що йому не дуже спокійно дається ця прес-конференція.

"Саакашвілі був якщо не моїм другом, то товаришем по багатьох політичних діях, у тому числі, по двох українських "майданах", – нагадав він.

"Вороги не зраджують, зраджують завжди свої", – сказав Луценко.

Він додав, що підтримував позицію на захист прав Саакашвілі і як громадянина, і як апатриду, але той своїми контактами з Сергієм Курченком "перейшов межу" – і тепер Саакашвілі для нього підозрюваний, якого слід допитати.

Олена Рощенко, УП
Теми: СаакашвіліМайданЛуценко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Саакашвілі
Грузинська влада звинуватила європейського лікаря у спробі вкрасти аналізи Саакашвілі
Польські лікарі почали обстеження Саакашвілі
Грузія не "консультуватиметься" з послом, якого Київ попросив поїхати через Саакашвілі
Останні новини
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
Усі новини...
Реклама: